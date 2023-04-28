На большей части улице Деглава будет обустроена полоса для общественного транспорта

В эти выходные, 29 и 30 апреля, будут проведены работы по строительству полосы общественного транспорта на улице Аугуста Деглава, сообщили в Управлении по связям с общественностью Рижской думы.

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Изменения в организации движения будут внесены для улучшения движения общественного транспорта во время строительных работ.

На участке улицы Деглава от улицы Илукстес до улицы Аугшиела будет оборудована полоса общественного транспорта. На указанном участке улицы будут установлены дорожные знаки "Полоса для легкового транспорта общего пользования" и нанесена соответствующая горизонтальная разметка.

Чтобы вовремя предупредить водителей об изменениях, на улице Деглава будут размещены информационные плакаты.

"Rīgas satiksme" сообщает, что в настоящее время на улице Деглава происходят задержки общественного транспорта до 20 минут, что существенно влияет на повседневную жизнь пассажиров.

Создание полосы общественного транспорта обеспечит более быстрое движение общественного транспорта и позволит его пассажирам добираться до места назначения вовремя, без задержек.

Водителей транспортных средств призывают быть внимательными и обращать внимание на изменения в организации движения.