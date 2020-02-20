На Большом кладбище в Риге найдена уникальная старинная могильная плита

На территории Большого кладбище найдена археологическая редкость — могильная плита как минимум 200-летней давности. Ее обнаружили работники Rīgas meži при уборке территории под слоем мха, листьев и земли, сообщает пресс-служба Rīgas meži.

Сейчас находку изучают эксперты, ее возраст может быть более 200 лет.

Обнаружить плиту удалось благодаря энтузиасту Михаилу Парахину, специалисту по уходу за парками и большому любителю истории, в частности, истории Большого кладбища.

"Обычно такие плиты не сохраняются на своих оригинальных местах. В советское время, во время реконструкции кладбища, плиты стояли как предметы экспозиции вдоль дорожек парка. Найти такую плиту далеко от дорожки, на ее оригинальном месте — огромная удача", — рассказал он. По словам Михаила, который родился и вырос неподалеку и всю жизнь интересовался историей кладбища, такую находку он видит второй раз в жизни.