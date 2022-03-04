На будущей неделе в Латвии ожидается сухая и холодная погода

На предстоящей неделе в Латвии усилится влияние антициклона, поэтому в основном сохранится сухая погода, а температура воздуха понизится, прогнозируют синоптики.

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В субботу ожидается солнечная погода, в воскресенье облачность усилится, местами возможен небольшой снег.

В ночь на субботу температура воздуха на большей части территории страны понизится до -5…-10 градусов, днем составит 0…+4 градуса. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится.

На следующей неделе станет холоднее, на востоке страны столбики термометров местами по ночам опустятся до -15 градусов, а днем температура не превысит 0…-4 градуса.