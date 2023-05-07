На бульваре Бривибас в помещениях Sakta открылся донорский центр крови

В центре Риги по адресу бульвар Бривибас, 32 (помещения Sakta), состоялось открытие Государственного донорского центра крови (VADC). Ранее этот пункт приема крови располагался на улице Меркеля, 11.

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"Государственный донорский центр переезжает с улицы Меркела в новое помещение в доме Sakta, где мы сможем принимать доноров цельной крови в светлых кабинетах с современным интерьером.

Прежний пункт приема "Меркелис" был самым популярным донорским местом в Риге, мы надеемся, что таким же станет и центр по новому адрему - на бульваре Бривибас, 32", - сказала директор VADC Эгита Поле.

Пункт приема донорской крови на бульваре Бривибас будет работать по такому же графику, как и на улице Меркеля, а именно: по понедельникам и четвергам - с 8:00 до 18.30, по вторникам и средам - с 8.00 до 16.30, по пятницам - с 8.00 до 14.30.

Foto: donori VADC