На бульваре Райня отремонтирована историческая будка с краном для питьевой воды
Foto: F64

В понедельник, 3 июля, на бульваре Райня после ремонта открылась историческая будка с краном для питьевой воды. Это уже 18-й кран для питьевой воды в столице, сообщили Delfi в Рижской думе.

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Будка с краном на бульваре Райня построена в 1901 году и служила местом забора воды. Во второй половине 20-го века сооружение было сломано, а в августе 2001 года впервые отремонтировано как подарок Rīgas ūdens к 800-летию Риги.

К сожалению, вскоре кран снова сломали, и он надолго прекратил свою работу. Сейчас историческая будка повторно отремонтирована, а кран подключен к рижскому водопроводу.

Чтобы улучшить снабжение горожан чистой питьевой водой, в конце 19-го — начале 20-го века в Риге было открыто несколько десятков архитектурно оформленных артезианских колодцев. Самыми известными из них был колодец со статуей Роланда на Ратушной плошади и колодец с Золотым рыцарем на Бастионной горке.

Карту всех рижских кранов для питьевой воды можно найти на сайте Rīgas ūdens.

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