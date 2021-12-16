На Центральном рынке будет царить рождественское настроение

С сегодняшнего дня по вечерам до девяти часов на открытых пространствах Рижского центрального рынка рижане и гости города смогут насладиться рождественским настроением, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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На центральной площади рынка посетителей будет радовать украшенная елка, фонарики и рождественская музыка.

Посетители смогут согреться у костров и приобрести изделия от местных производителей.

Чтобы создать у посетителей рынка праздничное настроение и предоставить людям возможность приобрести подарки, созданные местными ремесленниками и домашними производителями, Рижский центральный рынок приглашает торговцев и предприятия общественного питания подавать заявки на открытие торговых точек на открытой территории рынка на улице Прагас.