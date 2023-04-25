На Центральном вокзале постепенно восстанавливают движение электропоездов

Электропоезда, движение которых было остановлено почти на два часа, постепенно снова начинает курсировать на Рижском центральном железнодорожном вокзале Риги, сообщила агентству LETA представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците.

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Во вторник вечером в процессе строительства железнодорожной линии Rail Baltica была задета контактная сеть, и произошло короткое замыкание. По этой причине было отключено напряжение в контактных сетях и остановлено движение поездов.

Лиците сообщила, что движение поездов постепенно восстанавливается, но на определенных участках возможны ограничения движения и задержки.

Пассажирам предлагается следить за актуальной информацией.