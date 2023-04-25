На Центральном вокзале постепенно восстанавливают движение электропоездов
Foto: LETA

Электропоезда, движение которых было остановлено почти на два часа, постепенно снова начинает курсировать на Рижском центральном железнодорожном вокзале Риги, сообщила агентству LETA представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците.

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Во вторник вечером в процессе строительства железнодорожной линии Rail Baltica была задета контактная сеть, и произошло короткое замыкание. По этой причине было отключено напряжение в контактных сетях и остановлено движение поездов.

Лиците сообщила, что движение поездов постепенно восстанавливается, но на определенных участках возможны ограничения движения и задержки.

Пассажирам предлагается следить за актуальной информацией.

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