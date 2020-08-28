На части конвертов для бюллетеней нет печати предварительного голосования, но эти голоса учтут

Центральная избирательная комиссия единогласно решила засчитать те бюллетени, которые были сданы в конверте без печати предварительного голосования. Однако эти голоса будут учтены отдельно и по ним будет составлен отдельный протокол, сообщает LETA.

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Было констатировано, что на двух избирательных участках в начале предварительного голосования 14 конвертов были выданы без печати предварительного голосования. Позже появилась информация о такой проблеме на еще одном участке.

На заседании ЦИК были дискуссии о том, почему существующая норма предписывает не учитывать бюллетени, сданные во время предварительного голосования, если на них нет печати предварительного голосования. Было решено вычеркнуть эту норму из инструкции ЦИК.

Глава ЦИК Кристине Берзиня объяснила, что цель нормы была уберечь содержимое ящиков для голосования "от какой-нибудь провокации" и вброса конвертов. Однако она предложила учитывать эти бюллетени. По предложению секретаря ЦИК Ритвара Эглая было решено, что эти конверты будут подсчитаны отдельно и будет составлен отдельный протокол о результатах.