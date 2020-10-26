На деревообрабатывающем предприятии Ekju выявлено 14 случаев заражения Covid-19

На деревообрабатывающем предприятии Ekju констатировано 14 случаев Covid-19, сообщил агентству LETA председатель правления предприятия Марис Даниекс.

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Ekju в настоящее время продолжает работу.

Даниекс рассказал, что первоначально положительные результаты анализа на Covid-19 были у пяти работников, после чего предприятие на три дня на прошлой неделе закрыло оба своих завода. Позже болезнь диагностирована еще у девяти работников.

Руководитель Ekju сообщил, что 13 случаев заболевания констатированы у работников завода на ул. Цецилю в Иерики, а один из заболевших является сотрудником администрации предприятия, который в основном работает на другом заводе — на ул. Дарду в Иерики.

Еще у восьми человек был контакт с заболевшими, поэтому на работе они находиться не могут. После выявления случаев Covid-19 была произведена дезинфекция помещений на площади около 2000 кв. м, теперь работники носят защитные маски или щитки при необходимости контакта друг с другом.

По данным Firmas.lv, оборот Ekju в прошлом году составил 10,403 млн евро, прибыль — 322 423 евро. В прошлом году на предприятии работало в среднем 175 человек.