На должность директора Бюро по защите Сатверсме выдвинут замдиректора бюро Эгил Звиедрис

Совет национальной безопасности в субботу постановил выдвинуть на должность директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Эгила Звиедриса, который ранее занимал должность замдиректора бюро, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Звиедрис в органах госбезопасности работает с 1992 года, в БЗС - с 2000 года. В настоящее время он является замдиректора бюро и возглавляет разведывательное управление.

Решение о назначении Звиедриса на эту должность примет Сейм.

Кандидат в директоры БЗС окончил Рижский технический университет по специальности инженерных наук, работал в службе охраны правительства, полиции безопасности, а в 2000 году стал инспектором по особо важным делам разведывательного управления БЗС. С 2011 года он занимал должность начальника отдела СНГ разведывательного управления, а в 2014 году был назначен начальником управления.

Как сообщалось, необходимость в назначении нового директора бюро возникла в связи с тем, что в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет скончался прежний директор БЗС, бывший генеральный прокурор Янис Майзитис.