На должность госсекретаря Минсообщения планируется выдвинуть Илонду Степанову, подтвердила агентству LETA советник министра сообщения по вопросам коммуникации Байба Абелниеце.

По ее словам, Минсообщения подало в Государственную канцелярию проект приказа Кабинета министров о назначении Степановой на вакантную должность госсекретаря министерства.

С 2015 года по март 2019 года Степанова была членом совета Госконтроля, а до этого она работала в Министерстве финансов, где занимала должности руководителей различных отделов и департаментов. В Министерстве финансов Степанова работала с 1996 года.

Предыдущий госсекретарь Минсообщения Каспар Озолиньш, занимавший эту должность с 2013 года, оставил свой пост в апреле 2019 года. Тогда он лишился работы в правлении Вентспилсского свободного порта, и его зарплата существенно уменьшилась.

После отставки Озолиньша его обязанности до 17 января этого года исполняла заместитель госсекретаря Джинета Иннуса. После ее перехода на работу в "Ригас сатиксме" выполнение обязанностей госсекретаря Минсообщения было доверено другому заместителю госсекретаря Лигите Ауструпе.

Открытый конкурс на должность должность госсекретаря Минсообщения в 2019 году завершился без результата, потому что получивший наилучшую оценку претендент Андулис Жидков не был утвержден министром сообщения Талисом Линкайтсом. Министр мотивировал свое решение тем, что госсекретарь должен быть политически нейтрален, а Жидков ранее занимал должность члена правления партии "За!" и участвовал в выборах в Сейм.