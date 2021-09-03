На должность госсекретаря МОН вернется Лига Леиня
Foto: LETA

По результатам конкурса отборочная комиссия единогласно выдвинула на должность государственного секретаря Министерства образования и науки (МОН) Лигу Леиню, которая ранее уже занимала эту должность, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

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Министр образования и науки Анита Муйжниеце подтвердила, что направит кандидатуру Леини в правительство для утверждения на должность госсекретаря.

С ноября 2020 года Леиня возглавляет Государственный центр содержания образования, а с 2015 по 2020 год занимала должность госсекретаря МОН.

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LETA

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LETA
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