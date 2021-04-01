На должность исполнительного директора Риги будет выдвинут председатель правления LVC Ланге
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Конкурсная комиссия планирует выдвинуть на должность исполнительного директора Риги председателя правления Latvijas valsts ceļi (LVC) Яниса Ланге, сообщили представители комиссии.

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На выборах в самоуправления 2013 года Ланге был избран в Елгавскую думу от партии "Единство".

Он стал председателем правления LVC в 2013 году. С 2018 года он также является председателем совета Latvijas dzelzceļš.

Как сообщалось, 2 декабря прошлого года и.о. исполнительного директора Риги Ивета Залпетере по личным причинам ушла с занимаемой должности. После этого был организован конкурс на позицию исполнительного директора Риги, в котором приняли 37 претендентов.

Сейчас обязанности исполнительного директора Риги выполняет руководитель центра приема посетителей Рижской думы Элина Траутмане.

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LETA

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LETA

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