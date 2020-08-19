На должность начальника Госполиции выдвинуты Грубис, Гришин и Шулте

На должность начальника Государственной полиции выдвинуты три кандидата, передает LETA. Сегодня комиссия конкурса закончила свою работу и передала министру внутренних дел Сандису Гиргенсу (KPV LV) список рекомендуемых кандидатов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кандидатами стали полковник полиции, замначальника административного управления Госполиции Нормундс Грубис и двое генералов — и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте.

13 июля кандидаты представили свои концепции развития полиции, однако из-за статуса информации ограниченного доступа, концепции публично не доступны. Список кандидатов составлен в приоритетном порядке, но МВД не раскрывает в каком.

Глава МВД должен будет принять решение, кого из них выдвинуть на утверждение правительства. Он может до этого индивидуально встретиться с каждым из кандидатов, а также отправить их на психологическую проверку, чтобы выяснить, не находится ли кандидат в конфликте интересов и другие обстоятельства, которые могут ему помешать выполнять обязанности.