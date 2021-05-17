На должность надзирающего за общественными СМИ выдвинут Янис Сикснис
Foto: LETA

Негосударственные организации (НГО) и Кабинет министров на должность члена Совета по общественным СМИ выдвинули Яниса Сиксниса, сообщает LETA.

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Сикснис имеет более 20 лет опыта работы в журналистике, кроме того, он руководил Латвийским радио. Сейчас он работает руководителем проектов в Baltijas Mediju izcilības centrs, а до того работал советником президента Раймонда Вейониса.

Руководитель комиссии по отбору, директор Госканцелярии Янис Цитсковскис на заседании Кабинета министров подчеркнул, что у Сиксниса есть соответствующее образование и опыт, чтобы занять должность члена совета. По мнению Цитсковскиса, Сикснис является “соответствующим и уважаемым” кандидатом, который сможет представлять интересы общественных организаций и всего общества.

Сикснис указал, что рад быть выдвинутым на эту должность. По словам Сиксниса, решение претендовать на работу в Совете по общественным СМИ ему показалось логичным шагом, учитывая его прежнюю профессиональную деятельность. Сикснис считает, что должность потребует высокого уровня ответственности, а его ожидает множество обязанностей и сложных ситуаций. Кандидат выразил надежду, что уже вскоре будут названы остальные члены совета.

Окончательное решение о составе совета должен принять Сейм. Организация состоит из трех членов совета - одного выдвигает президент, другого - общественные организации, а ещё одного Сейм. Кандидата от Сейма должны выдвинуть не менее десяти депутатов.

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