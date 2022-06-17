На должность руководителя Службы финансовой разведки будет объявлен новый конкурс
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

На должность руководителя Службы финансовой разведки (FID) будет проведен новый конкурс, сообщила представитель Государственной канцелярии Санта Йиргенсоне.

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Она пояснила, что точная дата объявления конкурса пока не известна.

Йиргенсоне указала, что нормативная база не предусматривает возможности продвижения в Кабинет министров и Сейм другого претендента, который участвовал в конкурсе, но не был признан победителем. Таким образом, не существует возможности выбрать нового участника из числа тех, кто ранее не был одобрен комиссией.

Уже сообщалось, что 16 июня Сейм отклонил кандидатуру Илзе Знотини на должность руководителя FID на второй срок. Кандидатура Знотини была отклонена в основном голосами "Консервативных", Национального объединения и "Согласия".

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