На должность руководителя Службы финансовой разведки претендуют 16 кандидатов
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На должность руководителя Службы финансовой разведки (СФР) подали заявки 16 кандидатов, сообщили в Государственной канцелярии.

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Конкурс, который был объявлен 27 марта, пройдет в три тура. В первом туре конкурсная комиссия оценит представленные документы и соответствие претендентов требованиям, во втором они пройдут собеседование, а в третьем будут проверятся их навыки руководства, принятия решений и стратегического мышления.

По итогам конкурса кандидатура, получившая наивысшую оценку, будет передана для утверждения в Кабинет министров. Глава СФР назначается Сеймом по рекомендации правительства.

Как сообщалось, бывший руководитель СФР Илзе Знотиня решила не участвовать в новом конкурсе. В настоящее время единственным кандидатом, публично подтвердившим свое участие в конкурсе, является заместитель начальника СФР Томс Платацис, который также исполняет обязанности руководителя службы.

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