На доплаты педагогам за работу в условиях Covid-19 выделено 8,8 млн евро
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Во вторник, 15 марта, правительство поддержало предложение Министерства образования и науки о выделении единовременного финансирования в размере 8 798 402 евро для предоставления премий учителям за работу во время Covid-19.

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В министерстве указали, что аналогично предыдущему учебному году, 2021/2022 учебный год проходил в условиях Covid‑19. Однако в этом учебном году больше использовались профилактические меры — в том числе, тестирование, требование обязательной вакцинации, что снижало риски заражения.

Тем не менее, динамика показателей заболеваемости молодежи вынуждала руководителей образовательных учреждений принимать решения о периодической организации удаленного обучения, что повышало нагрузку на педагогов, подчеркивает министерство.

Правительство утвердило предложение Министерства образования направить деньги из бюджетной программы "Непредвиденные расходы" на надбавки учителям за работу во время Covid-19.

Из решения правительства следует, что дошкольным, основным, средним, профессионально-техническим, профориентационным учебным заведениям, а также учреждения образования по интересам будет суммарно выделено 8 198 132 евро, высшим учебным заведениям — 600 270 евро.

Решение о том, кто из педагогов получит премии, принимает руководитель учебного заведения.

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