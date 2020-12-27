На дорогах Латвии из-за oбледенения осложнены условия передвижения
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В воскресенье утром из-за снега и обледенения затруднены дорожные условия на большинстве главных государственных и региональных дорог Латвии, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

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Наихудшие условия движения на главных дорогах в Латгале, где снег и обледенение представляют повышенный риск почти на всех дорогах, кроме A12 на участке Резекне-Лудза-Терехово.

В Видземе условия движения удовлетворительные на всем протяжении Таллиннского шоссе и на отдельных участках Сигулдского шоссе, а также на участке Валмиерского шоссе от Стренчи до Валки. Даугавпилсское шоссе и дорога Тинужу-Кокнесе частично покрыты льдом.

Дорожные условия осложнены и в окрестностях Риги — в радиусе 50 км от столицы в направлении Земгале и Курземе, включая Рижскую окружную дорогу на левом берегу Даугавы.

В Курземе и Земгале условия движения на большинстве участков шоссе удовлетворительны. Обледенение образовалось только на крупных дорогах в окрестностях Лиепаи и Гробини, а также на дороге, соединяющей Ренду, Кулдигу, Айзпуте и Гробиню.

Для улучшения условий движения скользкие и заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Сегодня утром задействовано 135 единиц зимней техники Latvijas Valsts ceļi.

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LETA

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LETA
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