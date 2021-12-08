На дорогах Латвии появились особые знаки с изображениями животных

Чтобы привлечь внимание автоводителей к опасности столкновения с животными, на шести государственных автодорогах появятся знаки с изображениями лосей, оленей, зайцев и лис. Знаки появятся в рамках информационной акции страховой компании Balta.

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С каждым годом растетколичество столкновений с животными и серьезность повреждений, нанесенных автотранспорту, рассказывают представители страховой компании.

Это подтверждает сумма страховых возмещений KASKO — в прошлом году Balta оплатила почти 1350 таких возмещений на общую сумму 2,29 миллиона евро, а в этом году получено уже 1400 заявок, по которым выплачено 2,36 миллиона евро. По сравнению с 11 месяцами прошлого года количество несчастных случаев увеличилось на 16%.

"Чаще всего столкновения происходят с косулями, кабанами и зайцами. Однако наибольшие страховые выплаты, вплоть до десятков тысяч евро, связаны со столкновениями с лосями. К сожалению, никакое возмещение не может компенсировать жизни людей, погибших в таких авариях", — рассказал руководитель управления подписания транспортных рисков BALTA Кристапс Лиециниекс.

Если при столкновении с животным пострадали люди или транспортное средство повреждено и не должно продолжать движение, об этом нужно сообщить в Государственную полицию, позвонив по телефону 110.

Это нужно сделать и в том случае, если никто не пострадал — столкновение с животным считается дорожно-транспортным происшествием, и сбитое животное нельзя произвольно увозить с места происшествия — такие действия являются незаконными и могут повлечь за собой наказание, — рассказывает начальник управления безопасности дорожного движения Государственной полиции Юрис Янчевскис.

Знаки с изображениями животных уже установили на основных дорогах Латвии: A9 "Рига-Лиепая", A6 "Рига-Даугавпилс-Краслава-граница Беларуси (Патарниеки)", A7 "Рига-Бауска-граница Литвы (Гренстале)", P17 "Валмиера-Руйена-граница Эстонии (Унгурини)", A10 "Рига-Вентспилс" и A12 "Екабпилс-Резекне-Лудза-граница России (Терехово)".

О чем нужно помнить, чтобы уменьшить риск столкновения с дикими животными: