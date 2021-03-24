На дорогах Латвии появится до 8 новых радаров, измеряющих среднюю скорость

Латвия выделит 700 тысяч евро на установку систем контроля средней скорости на дорогах страны. Планируется, что на трассах появится от 5 до 8 таких отрезков, сообщили Delfi в государственной компании Latvijas valsts ceļi.

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Деньги на финансирование проекта будут взяты из сумм, поступающих от продажи обязательных полисов гражданско-страховой ответственности (OCTA). Директор департамента автосообщения Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс указал, что именно контроль скорости участников дорожного движения является одной из самых эффективных мер устранения ДТП на дорогах страны.

Если обычный фоторадар фиксирует скорость автомобиля только в одной точке, то система контроля средней скорости движения регистрирует скорость в нескольких точках и рассчитывает среднюю скорость на конкретном участке, что мотивирует водителей не нарушать правила дорожного движения на более протяженных участках пути.

Система определяет среднюю скорость автомобиля с учетом времени, за которое автомобиль проезжает расстояние от одного фоторадара до другого.

Как указал министр сообщения Талис Линкайтс, опыт Латвии и других государств показывает, что систематический контроль скорости значительно снижает количество аварий и тяжесть их последствий. "С учетом этого мы планируем разместить на дорогах Латвии датчики средней скорости движения, которые вместе со стационарными радарами обеспечат более обширный контроль дорожного движения", — сказал министр.