На дорогах снег и обледенение, работает 130 снегоуборочных машин

Из-за снега и обледенения на многих главных и региональных дорогах Латвии затруднено движение, сообщает пресс-служба Latvijas Valsts ceļi. На очистку дорог и обработку их реагентами отправлено 130 единиц техники.

Движение затруднено на таких трассах как:

Айнажское шоссе (A1) от Берги до поворота на Бирини;

Видземское шоссе (A2) от Риги до поворота на Рауну и от поворота на Смилтене до Виреши;

Валмирерское шоссе (А3) от Мурьяни до Стренчи;

Рижские окружные дороги (А4 и А5);

Даугавпилсское шоссе (А6);

Баусское шоссе (А7) от Риги до Иецавы;

Елгавское шоссе (А8) от Риги до Елгавы;

Лиепайское шоссе (А9) от Риги до Калнциемса, от перекрестка возле Апшупе до Аннениеки от Салдуса до Лиепаи;

Вентспилсское шоссе (А10);

Шоссе Лиепая — Руцава (А11);

Резекненское шоссе (А11) до Екабпилса до Вакаркални;

Шоссе Гребнево — Медуми (А13) от Резекне до Медуми;

Даугавпилсская окружная дорога (А14);

Кокнесское шоссе (Р80).

На региональных дорогах движение затруднено везде, кроме Балви, Гулбене, Елгавы, Лудзы, Резекне, Салдуса, Валки и окрестностей этих городов.

Водителей призывают ездить осторожно, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Об обледенении и других проблемах, мешающих дорожному движению, можно сообщать по бесплатному телефону 8000 5555.