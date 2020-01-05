На дорогах снег и обледенение, работает 130 снегоуборочных машин
Foto: LETA

Из-за снега и обледенения на многих главных и региональных дорогах Латвии затруднено движение, сообщает пресс-служба Latvijas Valsts ceļi. На очистку дорог и обработку их реагентами отправлено 130 единиц техники.

Движение затруднено на таких трассах как:

  • Айнажское шоссе (A1) от Берги до поворота на Бирини;
  • Видземское шоссе (A2) от Риги до поворота на Рауну и от поворота на Смилтене до Виреши;
  • Валмирерское шоссе (А3) от Мурьяни до Стренчи;
  • Рижские окружные дороги (А4 и А5);
  • Даугавпилсское шоссе (А6);
  • Баусское шоссе (А7) от Риги до Иецавы;
  • Елгавское шоссе (А8) от Риги до Елгавы;
  • Лиепайское шоссе (А9) от Риги до Калнциемса, от перекрестка возле Апшупе до Аннениеки от Салдуса до Лиепаи;
  • Вентспилсское шоссе (А10);
  • Шоссе Лиепая — Руцава (А11);
  • Резекненское шоссе (А11) до Екабпилса до Вакаркални;
  • Шоссе Гребнево — Медуми (А13) от Резекне до Медуми;
  • Даугавпилсская окружная дорога (А14);
  • Кокнесское шоссе (Р80).

На региональных дорогах движение затруднено везде, кроме Балви, Гулбене, Елгавы, Лудзы, Резекне, Салдуса, Валки и окрестностей этих городов.

Водителей призывают ездить осторожно, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Об обледенении и других проблемах, мешающих дорожному движению, можно сообщать по бесплатному телефону 8000 5555.

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