На дорогах снег и обледенение, в Риге работают все доступные единицы техники
Foto: LETA

Из-за снега и обледенения на многих главных и региональных дорогах Латвии затруднено движение. На очистку дорог и мостов в Риге отправлены все единицы техники, сообщает пресс-служба Рижской думы у себя в Facebook.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего с начала зимы вывезено примерно 3000 прицепов снегоуборочных машин — это рекордное количество за этот период времени за последние пять лет.

Как сообщает Рижская дума, толщина снежного покрова в городе увеличилась на 5-8 см. Так как улицы, очищенные во время метели, вновь быстро покрываются снегом, в настоящее время проводится повторная очистка проезжих частей.

В настоящее время в Риге работают все доступные единицы техники — машины расчищают и посыпают противоскользящими материалами улицы и мосты столицы. Дорожные службы расширяют проезжие части в местах, где сугробы мешают движению общественного транспорта.

Рижская дума призывает жильцов сообщать о местах, где нужно срочно убрать снег. Если вы увидели на улицах Риги опасную ситуацию, на которую необходимо оперативно отреагировать, вы можете сообщить об этом месте на странице портала www.riga.lv, приложив фотографии и указав конкретный адрес.

Ранее Рижская дума сообщила, что в связи с необходимостью обеспечения работы зимних служб и уборки снега в столице, с целью повышения пропускной способности улиц и безопасности движения, с 10 декабря по 1 апреля следующего года в случае необходимости будет запрещаться остановка и стоянка на многих улицах или участках улиц в Риге.

Муниципалитет призывает водителей отнестись к ограничениям с пониманием.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (2) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt