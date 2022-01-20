На дорогах в Курземе, Видземе и Латгале образуется обледенение
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

В четверг утром обледенение в Курземе, Видземе и Латгале затрудняет движение по главным и региональным дорогам страны, сообщили в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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Скользкие участки дорог обрабатываются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечены 73 единицы зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Сложные условия движения на главных дорогах страны на участке Валмиерского шоссе (А3) от моста через Браслу до Стренчи, на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Ницгале до Патерниеки, на участке Лиепайского шоссе (А9) от Блидене до Скрунды. Обледенел участок Резекненского шоссе (A12) от Столбовки до Терехово, участок шоссе Гребнева-Медуми (A13) от Рушеницы до Медуми и Даугавпилсская окружная дорога (A14).

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Риги, Балви, Даугавпилса, Краславы, Кулдиги, Лимбажи, Лудзы, Мадоны, Прейли, Салдуса, Талси и Валмиеры.

LVC подчеркивает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и строго соблюдать установленную дистанцию. На дорогах может образовываться так называемый черный лед, который водитель не видит, а чувствует только при маневрировании автомобилем.

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