На дороге из Риги в Саулкрасты образовалась 10-километровая пробка
Foto: DELFI

Сегодня на автодороге из Риги в Саулкрасты образовался автомобильный затор длиной более 10 километров.

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На выезде из Риги пробка стоит от магазина Depo в Берги до поворота на Балтэзерс, а на Таллинском шоссе продолжается от Адажи до моста через Гаую.

Как сообщили в Саулкрастской краевой думе, сегодня этот приморский город переполнен людьми, потому что у многих рижан в Саулкрасты есть дачи, садовые домики. Пользуясь хорошей погодой, люди массово приезжают в город. Вчера вечером были переполнены все местные продовольственные магазины, кафе, автостоянки.

На туристических объектах края размещены информационные плакаты о мерах предосторожности, также самоуправление через социальные сети распространяет призывы воздержаться от осмотра популярных объектов во время чрезвычайного положения, но люди, к сожалению, их не соблюдают, в отличие от местных жителей, которые стараются не выходить из дома, сообщили в краевой думе.

Сотрудники муниципальной полиции Саулкрасты патрулируют во всех местах отдыха и торговли, где сегодня наблюдается самый большой приток людей. Полицейские через громкоговоритель предупреждают о необходимости придерживаться дистанции два метра друг от друга, а также призывают соблюдать другие ограничения.

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По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Саулкрастском крае пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний коронавирус Берги Саулкрасты
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