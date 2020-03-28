На дороге из Риги в Саулкрасты образовалась 10-километровая пробка

Сегодня на автодороге из Риги в Саулкрасты образовался автомобильный затор длиной более 10 километров.

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На выезде из Риги пробка стоит от магазина Depo в Берги до поворота на Балтэзерс, а на Таллинском шоссе продолжается от Адажи до моста через Гаую.

Как сообщили в Саулкрастской краевой думе, сегодня этот приморский город переполнен людьми, потому что у многих рижан в Саулкрасты есть дачи, садовые домики. Пользуясь хорошей погодой, люди массово приезжают в город. Вчера вечером были переполнены все местные продовольственные магазины, кафе, автостоянки.

На туристических объектах края размещены информационные плакаты о мерах предосторожности, также самоуправление через социальные сети распространяет призывы воздержаться от осмотра популярных объектов во время чрезвычайного положения, но люди, к сожалению, их не соблюдают, в отличие от местных жителей, которые стараются не выходить из дома, сообщили в краевой думе.

Сотрудники муниципальной полиции Саулкрасты патрулируют во всех местах отдыха и торговли, где сегодня наблюдается самый большой приток людей. Полицейские через громкоговоритель предупреждают о необходимости придерживаться дистанции два метра друг от друга, а также призывают соблюдать другие ограничения.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Саулкрастском крае пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.

Grandiozs sastrēgums virzienā Rīga-Saulkrasti, kura sākums jau pie Rīgas robežas, līdz pat Gaujas tiltam. Izskatās, ka Rīga evakuējas tuvāk dabai, uz "tīrajiem" novadiem. Līdz šim Saulkrastu novadā nebija reģistrēts neviens CoVid19 gadījums. pic.twitter.com/8jT5wl1ggc — Edvards Smiltēns LRA (@EdvardsSmiltens) March 28, 2020

Es ceru, ka visi šie cilvēki dodas katrs uz savu dziļā meža nostūri. pic.twitter.com/4g8iTneSP7 — Austra Jāvalde Dārziņa (@Austra) March 28, 2020