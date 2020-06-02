На дороге из Тукумса в Колку ограничена скорость: ремонтируется мост через канал
Foto: LETA

На этой неделе начались ремонтные работы на мосту через канал Мерсрага, который находится на региональной дороге Тукумс-Кестерциемс-Мерсрагс-Колка (P131), сообщают Latvijas valsts ceļi.

Железобетонный мост будет разобран до несущих свай, сваи и конус моста будут отремонтированы, а затем будет построено новое покрытие моста и поставлены новые перила.

На время работ на мосту будет реверсивное движение, которое будет регулироваться светофорами. Скорость будет ограничена до 30 км/ч.

Работы ведёт компания Tilts, стоимость — 451 443 евро с НДС. Строительство планируется закончить до зимы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Тукумс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form