На дороге из Тукумса в Колку ограничена скорость: ремонтируется мост через канал

На этой неделе начались ремонтные работы на мосту через канал Мерсрага, который находится на региональной дороге Тукумс-Кестерциемс-Мерсрагс-Колка (P131), сообщают Latvijas valsts ceļi.

Железобетонный мост будет разобран до несущих свай, сваи и конус моста будут отремонтированы, а затем будет построено новое покрытие моста и поставлены новые перила.

На время работ на мосту будет реверсивное движение, которое будет регулироваться светофорами. Скорость будет ограничена до 30 км/ч.

Работы ведёт компания Tilts, стоимость — 451 443 евро с НДС. Строительство планируется закончить до зимы.