В больницах на две недели будет остановлено оказание плановой помощи в стационарах, заявила после заседания Кабинета министров и Совета кризисного управления министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

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Винькеле объяснила, что решение связано с тем, что число пациентов Covid-19 в стационарах приближается к тысяче. Оказание помощи больным Covid-19 неотложно, так как одно из проявлений коронавируса это затрудненное дыхание, а это не может подождать, сказала министр.

Поэтому было решено остановить оказание всей стационарной плановой помощи на две недели.

Ограничения плановой помощи будут в силе с 23 декабря по 4 января, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане. Это позволит больницам перепрофилировать койки и перенаправить медиков на работу с пациентами Covid-19.

Страпцане подчеркнула, что многие услуги здравоохранения будут доступны, в том числе неотложная помощь, обследования и консультации. Останутся в силе онкологические и жизненно важные операции, а также операции, при отказе от которых может наступить инвалидность.

В эти недели в дневных стационарах будут доступны:

Услуги, обеспечивающие непрерывность терапии - химиотерапия, биологические медикаменты, заменяющая терапия органов;

Лучевая терапия;

Гематология;

Заменяющая терапия метадоном и бупренорфином;

Уход за пациентами, которые продолжают начатое в стационаре лечение;

Инвазивная кардиология;

Инвазивная радиология.

В обычных стационарах продолжится:

Острая и неотложная медицинская помощь;

Онкологические и жизненно важные операции, а также операции, при отказе от которых может наступить инвалидность;

Уход за пациентами с онкологией, ВИЧ/СПИД, туберкулёзом, психическими заболеваниями, заразными болезнями кожи и заболеваниями, передающимися половым путем, травмами;

Реабилитация пациентов, для которых оттягивание сроков получения помощи создает риск инвалидности и потери трудоспособности, в том числе детей.

В прежнем объеме будут оказываться амбулаторные услуги, в том числе консультации специалистов. Больницы должны оказывать их по возможности удаленно.

Каждое медучреждение индивидуально свяжется с пациентами о переносе записи. Подробная информация об оплачиваемых государством услугах здравоохранения доступна по номеру 80001234.

Ранее больницы самостоятельно принимали решение о приостановке и ограничении тех или иных услуг.

Как уже сообщалось, 21 декабря в стационары поступили 153 пациента Covid-19, общее число больных достигло 998. Из них 50 в тяжелом состоянии.