На две недели будет остановлено оказание плановой помощи в стационарах
Foto: LETA

В больницах на две недели будет остановлено оказание плановой помощи в стационарах, заявила после заседания Кабинета министров и Совета кризисного управления министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Винькеле объяснила, что решение связано с тем, что число пациентов Covid-19 в стационарах приближается к тысяче. Оказание помощи больным Covid-19 неотложно, так как одно из проявлений коронавируса это затрудненное дыхание, а это не может подождать, сказала министр.

Поэтому было решено остановить оказание всей стационарной плановой помощи на две недели.

Ограничения плановой помощи будут в силе с 23 декабря по 4 января, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане. Это позволит больницам перепрофилировать койки и перенаправить медиков на работу с пациентами Covid-19.

Страпцане подчеркнула, что многие услуги здравоохранения будут доступны, в том числе неотложная помощь, обследования и консультации. Останутся в силе онкологические и жизненно важные операции, а также операции, при отказе от которых может наступить инвалидность.

В эти недели в дневных стационарах будут доступны:

  • Услуги, обеспечивающие непрерывность терапии - химиотерапия, биологические медикаменты, заменяющая терапия органов;
  • Лучевая терапия;
  • Гематология;
  • Заменяющая терапия метадоном и бупренорфином;
  • Уход за пациентами, которые продолжают начатое в стационаре лечение;
  • Инвазивная кардиология;
  • Инвазивная радиология.

В обычных стационарах продолжится:

  • Острая и неотложная медицинская помощь;
  • Онкологические и жизненно важные операции, а также операции, при отказе от которых может наступить инвалидность;
  • Уход за пациентами с онкологией, ВИЧ/СПИД, туберкулёзом, психическими заболеваниями, заразными болезнями кожи и заболеваниями, передающимися половым путем, травмами;
  • Реабилитация пациентов, для которых оттягивание сроков получения помощи создает риск инвалидности и потери трудоспособности, в том числе детей.

В прежнем объеме будут оказываться амбулаторные услуги, в том числе консультации специалистов. Больницы должны оказывать их по возможности удаленно.

Каждое медучреждение индивидуально свяжется с пациентами о переносе записи. Подробная информация об оплачиваемых государством услугах здравоохранения доступна по номеру 80001234.

Ранее больницы самостоятельно принимали решение о приостановке и ограничении тех или иных услуг.

Как уже сообщалось, 21 декабря в стационары поступили 153 пациента Covid-19, общее число больных достигло 998. Из них 50 в тяжелом состоянии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

35

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Илзе Винькеле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
Праздничная неделя вместе: рекомендует Сигне Мейране
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус