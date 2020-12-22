В больницах на две недели будет остановлено оказание плановой помощи в стационарах, заявила после заседания Кабинета министров и Совета кризисного управления министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).
Винькеле объяснила, что решение связано с тем, что число пациентов Covid-19 в стационарах приближается к тысяче. Оказание помощи больным Covid-19 неотложно, так как одно из проявлений коронавируса это затрудненное дыхание, а это не может подождать, сказала министр.
Поэтому было решено остановить оказание всей стационарной плановой помощи на две недели.
Ограничения плановой помощи будут в силе с 23 декабря по 4 января, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане. Это позволит больницам перепрофилировать койки и перенаправить медиков на работу с пациентами Covid-19.
Страпцане подчеркнула, что многие услуги здравоохранения будут доступны, в том числе неотложная помощь, обследования и консультации. Останутся в силе онкологические и жизненно важные операции, а также операции, при отказе от которых может наступить инвалидность.
В эти недели в дневных стационарах будут доступны:
- Услуги, обеспечивающие непрерывность терапии - химиотерапия, биологические медикаменты, заменяющая терапия органов;
- Лучевая терапия;
- Гематология;
- Заменяющая терапия метадоном и бупренорфином;
- Уход за пациентами, которые продолжают начатое в стационаре лечение;
- Инвазивная кардиология;
- Инвазивная радиология.
В обычных стационарах продолжится:
- Острая и неотложная медицинская помощь;
- Онкологические и жизненно важные операции, а также операции, при отказе от которых может наступить инвалидность;
- Уход за пациентами с онкологией, ВИЧ/СПИД, туберкулёзом, психическими заболеваниями, заразными болезнями кожи и заболеваниями, передающимися половым путем, травмами;
- Реабилитация пациентов, для которых оттягивание сроков получения помощи создает риск инвалидности и потери трудоспособности, в том числе детей.
В прежнем объеме будут оказываться амбулаторные услуги, в том числе консультации специалистов. Больницы должны оказывать их по возможности удаленно.
Каждое медучреждение индивидуально свяжется с пациентами о переносе записи. Подробная информация об оплачиваемых государством услугах здравоохранения доступна по номеру 80001234.
Ранее больницы самостоятельно принимали решение о приостановке и ограничении тех или иных услуг.
Как уже сообщалось, 21 декабря в стационары поступили 153 пациента Covid-19, общее число больных достигло 998. Из них 50 в тяжелом состоянии.