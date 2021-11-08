На экспресс-тесты для скрининга в школах и приоритетных отраслях госсектора потребуется более 14 миллионов евро

Для восьминедельной программы скрининга на Covid-19 в школах и приоритетных отраслях госсектора могут купить около семи миллионов быстрых тестов за 14,148 миллиона евро, сообщает Министерство здравоохранения.

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Экспресс-тестами планируется обеспечить образовательные учреждения и приоритетные отрасли госсектора в период с 22 ноября этого года по 17 января 2022 года. Предусмотрено, что скрининг будут проходить также вакцинированные и переболевшие вирусом люди, в том числе и дети.

В сфере образования планируется ввести смешанную систему тестирования - воспитанникам учебного заведения раз в неделю будут делать скрининг с помощью быстрого теста с объединенным образцом, чтобы уменьшить связанные с качеством экспресс-тестов риски, можно будет и получить результаты тестирования для формирования статистики. Кроме того, два раза в неделю учащийся должен делать быстрый тест самостоятельно. Ученики 1-3-х классов должны сделать тест дома под наблюдением родителей, а учащиеся старших классов - в образовательном учреждении. Также два раза в неделю тест должны делать педагоги и вспомогательный персонал.

В то же время в школах будет доступно достаточное количество экспресс-тестов, чтобы в случае ошибки провести повторное тестирование. Тесты будут использоваться и для ежедневного скрининга вакцинированных контактных лиц с целью избежания карантина. Вакцинированных контактных лиц предусмотрено тестировать каждый день в течение недели.

Необходимые дополнительные еженедельные расходы на тестирование учеников 1-3-х классов составляют 235 184 евро, на скрининг учащихся 4-12-х классов и профессиональных образовательных учреждений понадобится 709 380 евро, а на тестирование педагогов и вспомогательного персонала - 369 384 евро. Еще 197 092 евро планируется выделить на обеспечение резервов. Таким образом, общий объем финансирования составляет 1,511 миллиона евро.

В свою очередь, использование экспресс-тестов для самотестирования в приоритетных отраслях госсектора заменит привычный скрининг. Тесты будет необходимо делать дважды в неделю и вакцинированным, и непривитым сотрудникам.

В неделю центрам социального ухода на тестирование необходимо 100 768 евро, Госполиция, сотрудники муниципальных полиций, Госпогранохрана, Государственная пожарно-спасательная служба нуждаются в 57 932 евро. Сотрудникам мест заключения и Государственной службы пробации на тестирование будет выделено 23 788 евро, Национальным вооруженным силам и сектору обороны - 14 800 евро.

Служба государственных доходов получит 5896 евро, Latvijas pasts - 11 684 евро. Между тем, сфере сообщения на тестирование будет выделено 7204 евро, а на скрининг сотрудников инспекций, соискателей убежищ, работников звероферм и инструкторов по вождению - 12 000 евро. Еще 23 408 предусмотрены для резервных экспресс-тестов.

Расчет финансирования основан на цене одного теста в размере двух евро. Это средняя цена для экспресс-тестов в крупномасштабных закупках.