На экзамены по государственному языку зарегистрировались 1747 граждан России

С 1 июня началась регистрация на экзамен по государственному языку для граждан Российской Федерации, которые не зарегистрировались на экзамен ранее — до 24 марта. Зарегистрироваться на первый экзамен можно в течение месяца — до 30 июня.

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До 12 июня на экзамен зарегистрировались 1747 граждан РФ, в том числе 706 в Риге, 730 в Даугавпилсе и 311 в Лиепае.

Те граждане России, которые зарегистрируются в июне, будут сдавать экзамен с 1 июля до 13 августа. Такой период установлен для того, чтобы в случае несдачи в августе они могли зарегистрироваться на повторный экзамен и еще раз сдать его, уложившись в сроки, предусмотренные законом об иммиграции.

Те граждане России, которым не удалось сдать экзамен с первой попытки в период с 11 апреля по 22 мая, могут зарегистрироваться на повторный экзамен с 1 по 31 августа и сдать его с 4 сентября до 30 ноября.

Регистрация на экзамен по госязыку проходит ТОЛЬКО удаленно. Зарегистрироваться можно:

прислав подписанное электронной подписью заявление на vvpp@visc.gov.lv

прислав заявление по почте на адрес Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Valsts izglītības satura centrs, 711. kabinets.

5 апреля Сейм принял поправки к подпункту 2 пункта 58 переходных правил к закону об иммиграции, которые предусматривают, что Государственный центр содержания образования до 1 сентября 2023 года должен предоставить в Управление по делам гражданства и миграции сведения о гражданах РФ, сдававших экзамен хотя бы один раз до 1 сентября 2023 года, и о тех, кому назначен повторный экзамен до 30 ноября.

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