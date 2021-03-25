На электросамокатах нельзя будет ездить детям младше 14 лет, скорость ограничат до 25 км/ч

В четверг, 25 марта, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о дорожном движении, которые регулируют использование электросамокатов, а также меняют правила для велосипедистов.

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В поправках указано определение электросамоката: это транспортное средство, которое не разгоняется до скорости свыше 25 километров в час, у которого нет педалей, которое рассчитано на одного человека и у которого есть руль, выполняющий функции поддержки для рук и механически соединенный с поверхностью, на которую ставятся ноги.

Детям до 14 лет пользоваться электросамокатами запрещено, с 14 до 17 можно при условии наличия велосипедных или любых других водительских прав. Людям старше 18 лет права для использования электросамоката не нужны.

Появится возможность зарегистрировать свой электросамокат — регистрация, как и для велосипедов, будет добровольной. За нарушения ПДД наказания будут такими же, как для велосипедистов.

Поправки внесены также в нормы, регулирующие правила для велосипедистов. На велосипеде можно ездить с 10 лет, до 18 лет для этого нужны права. Людям старше 18 лет велоправа не нужны. До этого в Латвии уже 20 лет велосипедисты были должны иметь велоправа, однако это не соответствует практике других европейских стран.

Уточнено также определение понятия транспортного средства — это устройство, максимальная скорость которого превышает шесть километров в час.