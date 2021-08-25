На Елгавском шоссе около Олайне нанесут экспериментальную разметку

Сегодня с 10 утра до 14:00 на 28 километре Елгавского шоссе будет закрыта одна полоса в направлении Елгавы. Там будут нанесены образцы материалов для разметки, сообщает Latvijas valsts ceļi.

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Ограничение скорости на этом участке составит 70 км/ч.

Разметка наносится в рамках исследования, чтобы проверить разные материалы и их комбинации в реальных условиях, сообщили в предприятии. Цель исследования — понять, какие материалы, методы и технологии лучше всего подходят для латвийских условий.

На пробном участке установлен информационный знак, временная разметка не влияет на организацию движения.