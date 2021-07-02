На Елгавском шоссе появилась экспериментальная разметка
Foto: Latvijas Valsts ceļi

На Елгавском шоссе (А8) недалеко от Олайне нанесены образцы горизонтальной маркировки из разных материалов, которые тестируется на выносливость. Об этом сообщает пресс-служба Latvijas valsts ceļi.

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Цель исследования — найти наиболее подходящие для латвийских условий материалы, методы и технологии изготовления разметки. Нужно выяснить срок эксплуатации материала, светоотражение в разных условиях и другие параметры. Тестируется девять разных материалов и их комбинации.

Экспериментальная временная разметка нанесена на участке шоссе длиной около 700 метров возле Олайне (если ехать в Елгаву). Разметка не повлияет на организацию дорожного движения.

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