На Эспланаде за 800 000 евро заменят покрытие дорожек
Foto: LETA

Рижское самоуправление планирует обновить покрытие пешеходных дорожек на Эспланаде. На эти работы предусматривается выделить примерно 800 000 тысяч евро, сообщает Коммуникационное управление Рижской думы.

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Работы будут проходить в трех из семи зон парка. Планируется уложить одинаковое брусчатое покрытие вместо 11 разных видов брусчатки, износившейся с годами.

В первую очередь реставрационные работы пройдут на территории бульвара Калпака, на полукруге вокруг здания Латвийской Художественной академии. На втором этапе будет заменено покрытие на территории от перекрестка бульваров Калпака и Бривибас вдоль фонтанов и скамеек до памятника Райнису. Предполагается, что на первом этапе будет заменено 1224 квадратных метра покрытия, на втором этапе — еще 5 868 квадратных метра.

Помимо замены тротуара на втором этапе работ, для удобства посетителей парка планируется заменить сиденья на девяти исторических скамейках, а также установить 16 новых скамеек со спинками и 18 урн для мусора. Гранитные бордюры вдоль дорожек в парке сохранятся.

Планируется, что строительные работы обойдутся в 151 тысячу евро на первом этапе и в 650 тысяч евро — на втором. Суммы могут корректироваться с учетом рекомендаций Управления национального культурного наследия об используемых материалах.

Прежде чем начать строительные работы, необходимо произвести подготовительный процесс и получить согласования с 16 учреждениями — такими как

SIA Tet, АО Sadales tīkls, SIA Rīgas meži и другими.

В ближайшее время завершится разработка проекта первой очереди. При благоприятных погодных условиях работы первого этапа начнутся в последние месяцы этого года. Все работы планируется завершить в течение 2022 года.

Эспланада — часть культурного наследия ЮНЕСКО. При проведении работ по замене покрытия в парке не будут повреждены культурные ценности.

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