На Эспланаде за 800 000 евро заменят покрытие дорожек

Рижское самоуправление планирует обновить покрытие пешеходных дорожек на Эспланаде. На эти работы предусматривается выделить примерно 800 000 тысяч евро, сообщает Коммуникационное управление Рижской думы.

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Работы будут проходить в трех из семи зон парка. Планируется уложить одинаковое брусчатое покрытие вместо 11 разных видов брусчатки, износившейся с годами.

В первую очередь реставрационные работы пройдут на территории бульвара Калпака, на полукруге вокруг здания Латвийской Художественной академии. На втором этапе будет заменено покрытие на территории от перекрестка бульваров Калпака и Бривибас вдоль фонтанов и скамеек до памятника Райнису. Предполагается, что на первом этапе будет заменено 1224 квадратных метра покрытия, на втором этапе — еще 5 868 квадратных метра.

Помимо замены тротуара на втором этапе работ, для удобства посетителей парка планируется заменить сиденья на девяти исторических скамейках, а также установить 16 новых скамеек со спинками и 18 урн для мусора. Гранитные бордюры вдоль дорожек в парке сохранятся.

Планируется, что строительные работы обойдутся в 151 тысячу евро на первом этапе и в 650 тысяч евро — на втором. Суммы могут корректироваться с учетом рекомендаций Управления национального культурного наследия об используемых материалах.

Прежде чем начать строительные работы, необходимо произвести подготовительный процесс и получить согласования с 16 учреждениями — такими как

SIA Tet, АО Sadales tīkls, SIA Rīgas meži и другими.

В ближайшее время завершится разработка проекта первой очереди. При благоприятных погодных условиях работы первого этапа начнутся в последние месяцы этого года. Все работы планируется завершить в течение 2022 года.

Эспланада — часть культурного наследия ЮНЕСКО. При проведении работ по замене покрытия в парке не будут повреждены культурные ценности.