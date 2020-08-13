На этих выходных — праздник Риги: посетителей призывают часто мыть руки и не толпиться
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Перед тем, как посетить в предстоящие выходные праздник Риги, каждый должен оценить свое состояние здоровья, а во время мероприятий следует часто мыть руки и избегать мест скопления людей, заявила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

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ЦПКЗ призывает посетителей праздника быть ответственными и соблюдать установленные в стране ограничения. Во время мероприятий следует часто и тщательно мыть руки, если же такой возможности нет, то запастись дезинфицирующим средством. Следует избегать прикосновений к лицу грязными руками.

ЦПКЗ призывает обсудить важность гигиены рук с детьми и следить за тем, чтобы они не прикасались к поверхностям без необходимости.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения двухметровой дистанции от остальных участников праздника. Также не следует пить и есть из общей посуды.

Праздник Риги будет проходить с 14 по 16 августа.

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LETA

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