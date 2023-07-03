На этой неделе будет умеренно тепло, временами дожди
Foto: LETA

На этой неделе в Латвии часто ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха будет в целом соответствовать норме.

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До четверга во многих районах страны пройдут дожди, возможны грозы. Во вторник ожидаются порывы юго-западного ветра до 12-17 метров в секунду, местами на побережье и во время грозы - до 18-22 метров в секунду.

Вероятность осадков в конце недели будет ниже.

Температура воздуха ночью составит +10..+17 градусов, днем от +18 до +25 градусов.

По текущим прогнозам, в выходные в Риге возможен кратковременный дождь, температура воздуха ночью опустится до +15 градусов, днем будет +21, +22 градуса.

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