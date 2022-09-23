На этой неделе латвийскую границу легально пересекли 1 132 гражданина России

Согласно последним данным Государственной пограничной службы (ГПС), на этой неделе государственную границу легально пересекли 1 132 гражданина России, еще 23 гражданам РФ в пересечении границы было отказано.

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По информации ГПС, в понедельник и вторник в Латвию въехал 491 гражданин России, в среду и четверг — 641.

При этом в Госслужбе погранохраны отметили, что в течение последних дней ни один россиянин не обращался в ответственные службы за убежищем. Не отмечено на госгранице и никаких инцидентов.

В интервью ЛТВ заместитель началника ГПС Иварс Рускулис сообщил, что на этой неделе было получено 12 заявлений от граждан РФ о предоставлении убежища, правда, все эти заявления были получены внутри страны, а не на приграничных КПП.