На этой неделе начнется рассылка приглашений пожилым людям пройти вакцинацию от Covid-19

На этой неделе начнется рассылка сообщений пожилым людям с приглашением пройти вакцинацию от Covid-19 и гриппа, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Сделать прививку будут приглашены люди, у которых согласно рекомендациям Государственного совета по иммунизации подошло время для получения вакцины. Пожилые люди, получившие положительный тест на Covid-19, недавно переболевшие или уже привившиеся, не получат таких сообщений.

SPKC отмечает, что сообщения будут рассылаться автоматически, и отправить ответное сообщение или позвонить на этот номер невозможно.

Цель рассылки сообщений - напомнить людям из групп риска о необходимости вакцинации и побудить их сделать прививку как можно раньше, не дожидаясь значительного роста заболеваемости Covid-19.