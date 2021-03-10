На этой неделе начнется запись на выездную вакцинацию против Covid-19

В эту пятницу начнется запись на выездную вакцинацию против Covid-19, которая в настоящее время доступна для возрастной группы старше 70 лет, сообщила сегодня утром в интервью на Латвийскому радио руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.
Записаться на вакцинацию можно через семейных врачей или по телефону 8989.
Юхневича рассказала, что во втором квартале ожидается доставка в Латвию 1,74 млн доз вакцины, поэтому бюро готовится в начале апреля начать работу над созданием центров вакцинации в регионах Латвии.
В настоящее время бюро интенсивно работает с самоуправлениями по вопросам привлечения персонала и технической поддержки.
На вопрос, сколько будет стоить работа этих центров, Юхневича конкретно не ответила, отметив лишь, что это зависит от участия самоуправлений.
На вопрос о том, что делать людям, чьи семейные врачи не делают прививки, Юхневича ответила, что они могут записаться на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, а затем дожидаться распределения списков по пунктам вакцинации.