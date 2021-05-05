На этой неделе очная учеба разрешена в 29 самоуправлениях
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На этой неделе 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 29 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях могут заниматься очно, и это на 15 самоуправлений меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Из списка безопасных выбыли Аматский, Ауцский, Адажский, Дурбский, Инчукалнский, Яунелгавский, Карсавский, Кокнесский, Кримулдский, Лубанский, Павилостский, Ропажский, Ругайский, Сигулдский и Вецумниекский края.

В обновленный список безопасных самоуправлений вошли Айзпутский, Алсунгский, Апский, Балтинавский, Дундагский, Илукстский, Яунпиебалгский, Кандавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Лигатненский Ливанский, Мазсалацский, Наукшенский, Неретский, Ницский, Паргауйский, край Приекуле, Ройский, Руцавский, Стренчский, Вайнедский, Валкский, Вараклянский, Варкавский, Вентспилсский и Виеситский края.

Из больших городов очное обучение в школах можно проводить в Екабпилсе и Вентспилсе, Лиепая и Валмиера больше не входят в список.

Как сообщалось, 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.

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