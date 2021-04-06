На этой неделе очная учеба в младших классах может проводиться в 45 самоуправлениях (CПИСОК)
Foto: PantherMedia/Scanpix

На этой неделе очная учеба в младших классах может проводиться в 45 самоуправлениях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Список эпидемиологически безопасных самоуправлений пополнили Наукшенский, Неретский, Сигулдский и Смилтенский края.

Не соответствуют принципам "безопасной школы" на этой неделе Гаркалнский, Иецавский, Яунпиебалгский, Коценский, Крустпилский, Ропажский, Скриверский и Терветский края.

Критериям Министерства образования и науки о 14-дневном показателе заболеваемости на 100 000 населения не выше 250 случаев в настоящее время соответствуют Айзпутский, Алойский, Алсунгский, Аматский, Апский, Ауцский, Беверинский, Буртниекский, Цесисский, Дундагский, Дурбский, Илукстский, Яунелгавский, Екабпилсский, Кандавский, Карсавский, Кокнесский, Лигатненский, Мазсалацский, Малпилсский, Ницский, Наукшенский, Неретский, Павилостский, Плявиньский, Приекульский, Раунский, Руцавский, Рундальский, Салацгривский, Саулкрастский, Сигулдский, Смилтенский, Скрундский, Стренчский, Талсинский, Валкский, Варкавский, Вецпиебалгский, Вецумниекский, Вентспилский и Виеситский края, а также три города — Екабпилс, Валмиера и Вентспилс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний Валмиера Вентспилс Екабпилс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети