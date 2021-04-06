На этой неделе очная учеба в младших классах может проводиться в 45 самоуправлениях (CПИСОК)

На этой неделе очная учеба в младших классах может проводиться в 45 самоуправлениях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Список эпидемиологически безопасных самоуправлений пополнили Наукшенский, Неретский, Сигулдский и Смилтенский края.

Не соответствуют принципам "безопасной школы" на этой неделе Гаркалнский, Иецавский, Яунпиебалгский, Коценский, Крустпилский, Ропажский, Скриверский и Терветский края.

Критериям Министерства образования и науки о 14-дневном показателе заболеваемости на 100 000 населения не выше 250 случаев в настоящее время соответствуют Айзпутский, Алойский, Алсунгский, Аматский, Апский, Ауцский, Беверинский, Буртниекский, Цесисский, Дундагский, Дурбский, Илукстский, Яунелгавский, Екабпилсский, Кандавский, Карсавский, Кокнесский, Лигатненский, Мазсалацский, Малпилсский, Ницский, Наукшенский, Неретский, Павилостский, Плявиньский, Приекульский, Раунский, Руцавский, Рундальский, Салацгривский, Саулкрастский, Сигулдский, Смилтенский, Скрундский, Стренчский, Талсинский, Валкский, Варкавский, Вецпиебалгский, Вецумниекский, Вентспилский и Виеситский края, а также три города — Екабпилс, Валмиера и Вентспилс.