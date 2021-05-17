На этой неделе очное обучение разрешено проводить в школах 31 самоуправления

На этой неделе 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 31 наиболее эпидемиологически безопасном самоуправлении смогут заниматься очно, и по сравнению с прошлой неделей количество этих самоуправлений не изменилось, свидетельствуют обновленные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Из списка "безопасных" выбыли Апский, Цесвайнский, Дагдский, Крустпилсский, Стренчский и Виеситский края.

В список добавились Броценский, Ливанский, Павилостский, Раунский, Салский и Терветский края.

Таким образом, очное обучение для учеников разных классов может проводиться в следующих краях: Айзпутский, Акнистский, Алсунгский, Балдонский, Балтинавский, Беверинский, Броценский, Дундагский, Илукстский, Яунпиебалгский, Кандавский, Коценский, Ливанский, Мазсалацский, Наукшенский, Неретский, Ницский, Паргауйский, Павилостский, края Приекулес и Приекулю, Раунский, Ройский, Руцавский, Салацгривский, Салский, Терветский, Вайнедский, Валкский и Вараклянский края.

Из больших городов очное обучение в школах можно проводить в Екабпилсе.

Как сообщалось ранее, с 7 апреля 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.