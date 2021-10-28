На этой неделе от Covid-19 прививаются по 10 000 человек в день

После решения правительства ввести локдаун и обязательную вакцинацию для ряда категорий работников наблюдается увеличение темпов вакцинации — на этой неделе от Covid-19 в среднем прививаются по 10 000 человек в день, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За первые три дня недели привито не менее 32 645 человек, или в среднем 10 882 человека в день. Эти данные еще могут измениться по мере ввода информации учреждениями, которые проводят вакцинацию.

В среду от Covid-19 привиты 10 798 человек, в том числе 5591 получил первую прививку, а 1954 человека завершили процесс вакцинации, в том числе 2623 человека привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. Еще 630 человек получили дополнительную дозу вакцины.

Завершил процесс вакцинации в настоящее время 992 351 человек, что в соответствии с данными Центрального статистического управления о численности населения в июле 2021 года составляет 52,7% населения страны.