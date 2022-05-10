На этой неделе отменяется требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте
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С воскресенья, 15 мая, отменяется требование об обязательном использовании масок в общественном транспорте. Соответствующие изменения правительство сегодня внесло в правила о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

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Как указало Министерство сообщения, поправки приняты с учетом того, что отменены и другие меры эпидемиологической безопасности в связи с тем, что риск инфицирования Covid-19 уменьшился до низкого уровня.

Как сообщалось, большинство ограничений из-за Covid-19 в Латвии были отменены уже с 1 апреля. Фактически единственным требованием, которое остается в силе, является ношение масок в общественном транспорте, лечебных учреждениях и учреждениях длительного социального ухода.

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