На этой неделе ожидается резкое повышение уровня воды в реках
Foto: LETA

Дожди и таяние снега вызовут в ближайшие дни резкий подъем уровня воды в реках, свидетельствуют прогнозы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самый резкий подъем уровня воды ожидается в малых реках во вторник и среду. Во многих местах уровень воды поднимется более чем на метр.

Самый глубокий снег лежит в Видземе и Латгале, поэтому в этих регионах возможен самый сильный паводок. В Земгале снега меньше.

Во вторник в большинстве регионов страны температура повысится до +6… +11 градусов, в четверг ночью ожидаются заморозки, в пятницу — небольшой мороз, а в выходные температура может подняться выше +10 градусов.

В малых реках максимальный уровень воды ожидается на этой неделе, а в Айвиексте, Даугаве и Гауе, вероятно, будет достигнут на следующей неделе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний