На этой неделе ожидается резкое повышение уровня воды в реках

Дожди и таяние снега вызовут в ближайшие дни резкий подъем уровня воды в реках, свидетельствуют прогнозы.

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По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самый резкий подъем уровня воды ожидается в малых реках во вторник и среду. Во многих местах уровень воды поднимется более чем на метр.

Самый глубокий снег лежит в Видземе и Латгале, поэтому в этих регионах возможен самый сильный паводок. В Земгале снега меньше.

Во вторник в большинстве регионов страны температура повысится до +6… +11 градусов, в четверг ночью ожидаются заморозки, в пятницу — небольшой мороз, а в выходные температура может подняться выше +10 градусов.

В малых реках максимальный уровень воды ожидается на этой неделе, а в Айвиексте, Даугаве и Гауе, вероятно, будет достигнут на следующей неделе.