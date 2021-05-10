На этой неделе пенсионеры смогут привиться с 9:00 до 10:00 в порядке живой очереди
Foto: TASS/Scanpix/LETA

C 10 по 16 мая пенсионеры смогут получить прививку от Covid-19 без предварительной записи. Для них будет работать "окно" с 9:00 до 10:00, сообщает Минздрав.

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Эту возможность можно использовать только в центрах массовой вакцинации. Их в Латвии 24.

В Риге на этой неделе каждый день будет работать центр массовой вакцинации на Кипсале. Центр ATTA работает по вторникам, средам и четвергам, центр вакцинации на Центральном рынке — во вторник, в четверг и в субботу, а в Доме Конгрессов — во вторник, в среду, в четверг, в пятницу и в субботу.

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