На этой неделе планируется привить 6725 человек и столько же на следующей

На этой неделе планируется привить от Covid-19 по крайней мере 6725 человек и примерно столько же на следующей неделе, сообщила на пресс-конференции руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В свою очередь с 1 марта в зависимости от поставок вакцин планируется вакцинировать почти 20 000 человек в неделю.

На вопрос, возможно ли уже в ближайшее время прививать большее количество, например, от 1500 до 3000 человек в день, Юхневича не дала конкретного ответа, но отметила, что имеется запланированный темп вакцинации в соответствии с графиком поставок вакцин.

Если поставки во втором квартале будут больше, бюро увеличит количество мест вакцинации, чтобы уже в тот момент, когда вакцин будет намного больше, можно было обеспечить максимальный темп вакцинации.

В течение этой недели планируется привить около 3000 постояльцев и работников центров социального ухода.

Комментируя низкие темпы вакцинации в пансионатах на прошлой неделе, она сообщила, что это было связано с тем, что большинство полученных вакцин уже было использовано.

Сегодня состоялась встреча с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом и министром благосостояния Рамоной Петравичей, на которой обсуждались возможности более активной вакцинации в центрах социального ухода. В свою очередь в четверг запланирована встреча с руководителями центров.