На этой неделе по рабочим дням прививались в среднем по 4124 человека

В Латвии 4 февраля прививки от Covid-19 получили 4 265 человек, в том числе 254 - первую прививку, 528 - вторую, 42 были привиты вакциной Janssen (Johnson&Johnson), а 3 441 человек получил бустерную прививку, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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На этой неделе по рабочим дням прививались в среднем 4124 человека, в том числе 3250 получали бустерную прививку. Показатели вакцинации в Латвии снижаются каждую неделю в течение уже месяца.

Если в начале января в среднем прививалось по 10 300 человек в день, то с 10 января - 9265, с 17 января - 7367, а на неделе с 24 января - 5488.

По данным НСЗ, на сегодняшний день бустерную вакцину получили не менее 461 937 человек, или 24,54% населения Латвии.