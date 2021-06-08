На этой неделе полиция начнет усиленный контроль за водителями электросамокатов
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С 9 по 20 июня полиция будет проводить усиленные проверки по контролю водителей электросамокатов, сообщила представитель полиции Лина Кальке.

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Кальке отметила, что Государственная полиция всё чаще сталкивается с ситуациями, когда водители электросамокатов попадают в аварии из-за незнания или несоблюдения правил безопасности.

“Напомним, что 11 мая правительство приняло поправки к Правилам дорожного движения, в которых установлено регулирование электросамокатов. Поэтому, чтобы способствовать пониманию новых правил и побудить водителей этого вида транспорта активно заботится о собственной безопасности и окружающих, Государственная полиция с 9 до 20 июня этого года устраивает усиленные проверки именно для этих участников движения”, - указала Кальке.

Как уже сообщалось, новые правила фактически приравнивают электросамокат к велосипеду. Водители электросамокатов могут передвигаться по проезжей части, если максимальная скорость там не превышает 50 км/ч, а на тротуаре электросамокат должен уступать пешеходам и ехать примерно на одной скорости с ними. На одном электросамокате может ехать один человек, перевозить пассажиров запрещено.

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