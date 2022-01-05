На этой неделе стартует выездная вакцинация от Covid-19

На этой неделе начинается выездная вакцинация от Covid-19 ближе к домам людей, сообщила агентству LETA представительница Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Зайга Барвида.

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В дополнение к уже действующим 11 муниципальным центрам вакцинации в Айзкраукле, Алуксне, Бауске, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Мадоне, Резекне, Саласпилсе, Талси, Тукумсе и Вентспилсе планируется открыть центры в Балви, Добеле, Ливани, Смилтене, Екабпилсе, Юрмале, Огре и Валмиере.

С конца прошлого года в Риге работают крупные центры вакцинации — на Кипсале и в ATTA-центре. Также можно сделать прививку в пунктах вакцинации в торговых центрах и в пунктах вакцинации столичных микрорайонах. Автобус вакцинации продолжает курсировать в Резекне ежедневно.

На этой неделе выездная вакцинация пройдет в Южно-Курземском крае — Приекуле, Павилосте, Гробине, Нице, Барте, Вайноде, Айзпуте и Цираве; в Аугшдаугавском крае — в Силене, Комбули, Лауцесе, Свенте, а также в Ливани, Лимбажи, Виляни и Цесвайне.

Завтра, 6 января, можно будет сделать прививку от Covid-19:

С 9.00 до 12.00 в Доме культуры Приекуле, на улице Пелду 1;

С 10.00 до 12.00 — в Силене;

С 13.00 до 15.00 — в Доме культуры Робежниеки на улице Лиепу 1А;

С 13.00 до 15.00 — в Комбули;

С 16.00 до 18.00 в центре культуры в Нице, на улице Бартас 6;

С 9.00 до 16.00 в Резекне, рядом с магазином Lidl на аллее Атбривошанас 125 в специальном автобусе.

В пятницу, 7 января, вакцинация будет проходить:

С 9.00 до 12.00 в Доме культуры Айзпуте на улице Атмодас 16;

С 13.00 до 15.00 в Народном доме Циравы;

С 15.30 до 18.00 в Дурбе на улице Сколас 5;

С 9.00 до 16.00 в Резекне, рядом с магазином Lidl на аллее Атбривошанас 125 в специальном автобусе.

В свою очередь, в субботу, 8 января, выездная вакцинация будет проводиться по хуторам в Лауцеской и Свентской волостях Аугшдаугавского края вместе с Национальными вооруженными силами.

Также в субботу жители смогут сделать прививку от Covid-19:

С 10.00 до 14.00 в Центре здравоохранения в Вецумниеки;

С 9.00 до 14.00 в Лимбажской больнице на улице Клостера 6A, в Лимбажи;

С 9.00 до 15.00 в Центре культуры Ливани на улице Ригас 105;

С 9.00 до 14.00 в Центре культуры Виляни на площади Културас 2 можно будет вакцинироваться как без, так и по предварительной записи по телефону 28 662 346;

С 9.00 до 16.00 в Резекне, на площади около бывшего театра Joriks, который расположен по адресу улица Латгалес 54 прививку можно будет сделать в специальном автобусе.

Также в воскресенье, 9 января, с 9.00 до 16.00 в Резекне, на стоянке возле бывшего универмага на улице Латгалес 20, можно будет сделать прививку от Covid-19 в специальном автобусе.

Выездная вакцинация проводится без предварительной записи, по принципу живой очереди. NVD напоминает, что с собой на вакцинацию необходимо взять документ удостоверения личности и прививочный паспорт. Рекомендуется надевать одежду, в которой легко оголить плечо.

Подростки от 12 до 13 лет должны приходить с матерью, отцом или законным опекуном. Документ удостоверения личности должен быть как у ребенка, так и у родителя или опекуна.