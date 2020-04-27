На этой неделе в Латвии будет холоднее нормы

Температура воздуха в Латвии на этой неделе будет ниже характерной для конца апреля и начала марта, осадков будет мало, прогнозируют синоптики.

Согласно текущему прогнозу, вторник станет самым теплым днем недели, и, возможно, самым дождливым. Во вторник дожди возможны на всей территории Латвии, больше всего осадков ожидается в Видземе и на севере Латгале. Температура воздуха в центральной и южной части страны повысится до +15..+18 градусов, а местами на севере - только до +7 градусов.

В среду станет прохладнее, температура воздуха днем не превысит +7..+12 градусов, а в ночь на четверг похолодает до -5 градусов.

Со среды до пятницы ожидается переменная облачность и погода почти без осадков. В конце недели с низкой вероятностью Латвия может оказаться под влиянием циклона, возможны дожди.